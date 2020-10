Con “tristeza” anunció el presidente Luis Lacalle Pou, la temporada será de fronteras cerradas.

“La temporada: será un verano restringido. Fronteras estarán cerradas, salvo excepciones. Es por lo que pasó en el mundo por el relajamiento. Es una decisión que no van a compartir, difícil, pero los elementos son contundentes”.

Lacalle también señaló que se suspendieron las clases presenciales en Rivera y apuntó que allí el ministerio de Defensa también aplicará controles estrictos.

No obstante, apuntó que no se está fuera de control en el resto del país y no se perdió el hilo epidemiológico.

“Estamos lejos de decir esto está fuera de control. No voy a arriesgar números. Estamos tranquilos. Pero usemos la libertad responsable”, apuntó.

“A raíz de los informes del Ministerio de Salud Pública y el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) (…) va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar cerradas, salvo excepciones que ya se conocen o quizá alguna más”, dijo el mandatario, y agregó que la experiencia internacional marca que los países que han abierto sus fronteras en temporada alta de turismo han tenido un pico de contagios.

“Muchos no van a compartir, es una decisión difícil. La estiramos, pero los elementos son contundentes”, dijo, aunque recordó que mañana habrá una reunión con el equipo económico y con el Ministerio de Turismo para ultimar detalles sobre esta medida.

Con respecto a las personas que tienen permitido el ingreso al país, el presidente dijo que se “extremarán los niveles de vigilancia” para asegurar que los turistas realicen la cuarentena al llegar a territorio nacional, y que, en caso de constatarse que no es así, “serán llevados ante la Justicia”.

RIVERA

Lacalle también anunció nuevas medidas para el departamento de Rivera, el segundo con más casos de coronavirus, solo superado por Montevideo. Además de las restricciones anunciadas por las autoridades sanitarias en el día de ayer, se suman la suspensión de las clases presenciales por 15 días.

La decisión fue tomada conjunto al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) ante el aumento de contagios en centros educativos. La intendenta de Rivera, Alma Galup, ya fue informada de la decisión.

Según detalló el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hay 15 casos vinculados a escuelas en Rivera, además de otra decena entre Caif y liceos.

Además, en la ciudad de Rivera se volverán a extremar controles sanitarios para limitar los ingresos y egresos de ciudadanos, poniendo 4 o 5 puestos de control a cargo del Ministerio de Defensa, algo ya realizado en ocasiones previas.