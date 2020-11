Este viernes Luis Oliva Castro pasó el cargó de alcalde a su hijo Luis Emilio Oliva Monfort.

El acto fue encabezado por el intendente Guillermo López y el secretario general Marcos Pérez y contó con la presencia de otras autoridades departamentales y nacionales como la presidenta de la Junta Departamental, Silvana Goñi, Jefe de Policía, Ruben Saavedra, directores de la comuna y el Jefe del Centro de Emergencias, Cono Arrúa.

También acompañó el Director de Sanidad Policial, José Pedro Delgado, ediles electos, y alcaldesa electa Mary Tucuna.



LÓPEZ: “ESTARÁN A LA ALTURA”

El intendente López destacó que “nos tendrá juntos para mejorar la vida de los casupenses”.

“En los desafíos nos juntamos codo con codo y apretamos los dientes. Cuenten con el gobierno departamental y nacional.

Será continuidad pero también cambió con diálogo y cercanía. Se que Lucho y el consejo estarán a la altura de la circunstancia”.

Por último, llamó a potenciar el tercer nivel de gobierno.



LUIS: “ESTO ES UN EQUIPO”

“La muestra de la gestión está en los barrios. Intentamos estar en todos los lugares.

Y estuvimos junto a todas las instituciones”, dijo en su discurso de salida Luis Oliva al recordar además a los concejales y el equipo.

El saliente dijo que “se trabaja con el sentido de pertenencia y de cuidar lo que se hace.

Nos vamos con la tranquilidad del deber cumplido y de haber dado todo”.

Se mostró agradecido “por la oportunidad que me dio la gente”.

Y también por la respuesta de los directores de la comuna, fundamental para el desarrollo del municipio. Y destacó a Daniel Dos Santos y Andrea Brugman.

En lo político, agradeció a la Agrupación Manuel Oribe que me recibió “aunque no fuera del palo” (Oliva provino de Vamos Uruguay, Partido Colorado).

Y por último, saludó a su familia.

Y bromeó: “Diez años Oliva, cinco años más”.

Elogió a su hijo por “preparación, audacia, buena vibra y le aconsejó: se terminó la zancadilla, el tiempo de la envidia. Esto es codo con codo, todos juntos. Escuché, trabajé con ese don que le inculcamos. Casupá está preparado para el salto. ¡Muchachos, están ustedes. Vamo arriba!



LUCHO

Luis Oliva Monfort inició saludando a su madre. “Un Oliva en política no es fácil. Ahora tenes dos, te compadezco vieja”.

Orgulloso de sus hermanos, pareja y familia, luego se dirigió a su padre.

“Te voy a imitar y a las 6 de la mañana voy a estar termo y mate recorriendo Casupá”.

Agradeció luego a Carlos Enciso, a López, al diputado Carlos Rodríguez y a la agrupación Manuel Oribe.

Anunció que “ya iniciaron los contactos” y “se dará todo junto al equipo de concejales” y apuntará al proyecto de seguir en el crecimiento de la localidad.

“Más obras, inclusivo, amigable con el medio ambiente y con más oportunidades”, será, dijo, el deseo de su gestión.



MENSAJE

El embajador en Argentina, Carlos Enciso envió un saludo desde Buenos Aires y destacó el deseo de éxito en la gestión y la buena disposición.

“No dudo que Lucho será un gran alcalde”, dijo en el mensaje emitido.