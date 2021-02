La operación “Game Stop” terminó con cuatro condenados que deberán cumplir pena de prisión, tres de ellos venta de pasta base y otro por tenencia de drogas no para su consumo.

Tal como se había informado, la Brigada Departamental Antidrogas asestó el golpe a las bocas de venta el pasado miércoles 10.

En las últimas horas, los tres hombres y una mujer fueron condenados a varios años de penitenciaría.

Uno de los condenados cumplía prisión domiciliaria solicitada en más de una oportunidad por su defensa, ya que alegaba “problemas de salud”. No obstante, nuevamente se estableció que tenías drogas no para consumir. R.H.V.R. resultó detenido en uno de los allanamientos y fue encontrado autor penalmente responsable de un delito de tenencia de sustancias estupefacientes no para consumo.

Ahora, volverá a la cárcel y deberá cumplir pena de tres (3) años y tres (3) meses de penitenciaria de cumplimiento efectivo.

Otro de los implicados es M.C.L. quien resultó autor de un delito continuado de comercialización de sustancia estupefaciente agravado por tratarse de pasta base de cocaína.

Su pena: tres (3) años y dos (2) meses de penitenciaria de cumplimiento efectivo.

En tanto E.G.O.S. fue encontrado autor de un delito continuado de comercialización de sustancias estupefacientes. Cumplirá pena de dos (2) años y tres (3) meses de penitenciaria de cumplimiento efectivo.

Durante la operación, además de los allanamientos y en horas de la noche, los agentes detuvieron a un vehículo que llegaba de Montevideo tras contar con información de que el mismo proveería diferentes puntos de venta.

Allí venía una de las dos mujeres detenidas. L.A.C.R fue encontrada autora penalmente responsable de un delito continuado de comercialización de sustancia estupefacientes agravado por tratarse la sustancia de pasta base de cocaína a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de penitenciaria de cumplimiento efectivo.

En total, los investigadores incautaron 111 gramos de pasta base, 41.3 gramos de marihuana, 25 gramos de cocaína, 8 plantas de marihuana, dinero en efectivo, 6 cortes tipo carcelarios y varias herramientas que registran denuncia por hurto.

Además, cerraron varias bocas de venta de pasta base que provocaban severos perjuicios a jóvenes, familias y vecinos de las zonas en cuestión.