1° de Mayo en pandemia: “trabajadores propusimos acuerdo pero gobierno fracasó”

Pandemia mediante, la Mesa Intersindical de Florida, transmitió su mensaje por la fecha en conferencia de prensa.

Los trabajadores recordaron que nuevamente este año el 1° de Mayo se desarrolla en circunstancias especiales “y aparece la necesidad de construir una economía más humana, igualitaria y sostenible”. “Para eso se abre una discusión global en el papel que le cabe al Estado y a la sociedad organizada.

Y hemos propuesto públicamente la necesidad de un diálogo social en defensa de la vida”.

“Lamentablemente, a pesar de un aumento del número de contagios, un aumento de los fallecidos y un alto estrés emocional para los y las trabajadoras de la salud, incluyendo el personal médico y no médico, el Poder Ejecutivo no ha estado dispuesto a un diálogo social para la vida, a todas luces necesario”, leyó Jesús Suárez, uno de los sindicalistas presentes en la sede de Aebu.

“Estamos convencidos que esto es una irresponsabilidad en el recorte más grande que ha sufrido la salud pública, que vio aumentada la cantidad de usuarios y funcionarios, quienes están en la primera línea de batalla contra el covid y con salarios sumergidos”, remarcó.

Se lamentó que “aún cuando los científicos advirtieron que estamos en un contagio altísimo que pone en riesgo la atención sanitaria”, no se tomen mayores medidas.

“Esto nos enfrenta a dos escenarios posibles. Uno en el cual no se tomarán medidas para bajar la movilidad y se asumirá por parte de las autoridades que las muertes son una consecuencia de la evolución de la pandemia.

Y otro escenario posible es alcanzar un acuerdo que una a la sociedad entorno a una estrategia compartida.

Nosotros nos inclinamos por la segunda opción. Y tal cual lo hemos promovido desde los primeros días en que se constató la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas”.

En cuanto al gobierno, se remarcó que no cumplió el objetivo solicitado por la ciencia.

“El gobierno ha fracasado en su objetivo de blindar abril. Y la causa del fracaso es el dogmatismo y no reconocer que la reducción de la movilidad supone una respuesta del Estado para que la gente no se vea afectada y quede desamparada”.

El reclamo, incluyó el pedido de compensaciones. “Se necesitan medidas compensatorias y presencia del Estado.

Desde el primer momento propusimos un conjunto de ellas con un amplio espectro de organizaciones sociales en el marco de la intersocial en una plataforma donde figuran los ingresos básicos, canastas y servicios”.

“Es posible que existan medidas mejores pero no podemos acostumbrarnos al desamparo”.