Kechichian sobre Cardoso: “Como cuando te sacan la roja y se quiere llevar otro jugador; no va a poder”

La ex ministra de Turismo, Liliam Kechichian sostuvo que Cardoso “no presentó un informe” en sus períodos como legislador. Y dijo “triste e indignada” por la situación del turismo. “Yo escribí que estaba triste e indignada”, dijo la senadora al analizar la situación actual del ministerio de Turismo.

“Estoy triste por el turismo porque una actividad que está en un estado de postración, producto de la pandemia, hoy tenga que estar casi paralizada en sus políticas porque lo que se está discutiendo es la conducta de sus ejecutores públicos, me da mucha tristeza”.

“Te sacan la tarjeta roja, te quieres llevar un jugador contigo, pero no va a poder, no va a poder”.

La ex ministra criticó la falta de promociones ante los primeros anuncios de reapertura. “Se está abriendo una ventanita con la frontera con Argentina y no hay una sola política de promoción, eso me preocupa mucho”, dijo.

CARDOSO

En cuanto a la denuncia penal anunciada por el Frente Amplio y las expresiones de Cardoso acerca del ministerio, quien fuera subsecretaria primero y titular después entre 2006 y 2020, lamentó los dichos de quien ocupó la cartera por pocos meses.

“Un ministro que estuvo cuatro períodos y nunca hizo ningún planteo. En todas las rendiciones de cuentas salimos felicitados. Mucho de los temas que él planteo ya están rendidos. Y, también, me llama la atención que después de estar 18 meses frente a un ministerio, recién cuando él tiene dificultades quiere, como dicen en la cancha de fútbol: te sacan la tarjeta roja, te quieres llevar un jugador contigo, pero no va a poder, no va a poder”.