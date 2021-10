“En Uruguay no hay grieta, es una sociedad cohesionada”

En la apertura del encuentro, Lacalle Pou estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Turismo, Tabaré Viera; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel; el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el presidente del America Business Forum, Ignacio González, entre otras autoridades y personalidades nacionales y extranjeras.

Esta edición, la cuarta que se realiza en Punta del Este, se desarrollará durante toda la jornada, será conducido por el periodista y escritor Ismael Cala. El cierre estará cargo de la conductora de televisión argentina Susana Giménez. Expondrán el doctor en Biología Molecular, Estanislao Bachrach; el exfutbolista Juan Sebastián Verón; el presidente del unicornio dLocal, Jacobo Singer, y el fundador del unicornio Ualá, Pierpaolo Barbieri.

En su charla con Ignacio González, en el Centro de Convenciones del balneario esteño, y consultado sobre las decisiones que debió tomar al inicio del gobierno para atender la pandemia, Lacalle Pou dijo que, al no existir manuales ni fórmulas únicas, las definiciones fueron a la medida del país.

Indicó que el fin de semana del 21 y 22 de marzo de 2020, a días de constatarse la crisis sanitaria, fue clave en la toma de decisiones y afirmó que los uruguayos demostraron su capacidad de ejercer la libertad con responsabilidad y solidaridad. En esa línea, remarcó los gestos y actitudes de quienes ayudaron a Uruguay desde su lugar, “estuvo inundado el país de eso”.

En otro orden, valoró la negociación para adquirir las vacunas a través del equipo de gobierno. Recordó que Uruguay apeló al mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, pero que no funcionó.

En la exposición, el mandatario reseñó que se tomaron medidas, previstas en el plan de gobierno, aún en la coyuntura de crisis sanitaria, como, por ejemplo, las residencias fiscales, la promoción de la construcción y la ley de urgente consideración (LUC). En relación con esta normativa, aseveró: “Es una buena ley y la vamos a defender. Está vigente hace más de un año, que alguien me diga cuál es el efecto negativo”.

Lacalle Pou sostuvo que las personas buscan seguridad en una sociedad cada vez más compleja. Agregó que, en el mundo de hoy, Uruguay ofrece paz, tranquilidad y confianza, y que eso lo han asegurado los presidentes que pasaron y lo harán los que vendrán.

Subrayó que nuestro país será el lugar de llegada de muchas personas que disfrutarán la libertad en círculos concéntricos, respetando las creencias propias sin lugar a censuras ni miedos. Remarcó que Uruguay brinda salud, educación y fuentes de trabajo para poder desarrollarse.

Consultado acerca del rol de nuestro país en América Latina, afirmó que es un pueblo muy cohesionado y sin grietas. Explicó que en Uruguay no existirá grieta ni aun cuando el sistema político lo quiera. Añadió que, en las discusiones de los uruguayos, “la sangre nunca llega al río”.

Con respecto al Mercosur, expresó que al país no le hace bien una región compleja, que para su crecimiento necesita de un entorno saludable. Subrayó que el bloque es el “granero del mundo” y que debe abrirse al comercio internacional.

Enfatizó en su obsesión de abrir el país al mundo porque cree en el trabajo de los uruguayos y en que “se jugará en cancha grande para dar un salto” en los próximos años.

Lacalle Pou reflexionó que a los países los hacen grandes sus ciudadanos, “su gente, no sus gobernantes”, y que, por esa razón, Uruguay seguirá siendo un ejemplo en el mundo. Es un país sólido, porque fue construido de manera colectiva, por varios partidos políticos, y su presidente no tiene complejos refundacionales ni pretende cambiar una mitad de la sociedad por la otra, manifestó.

“Hay que zurcir la sociedad en el centro”, subrayó. “Aprendí a ser firme con las ideas y suave con las personas”, declaró.

Subrayó que su equipo de gobierno está muy comprometido con el bienestar del país y que no se puede engañar a la ciudadanía. “La mejor forma es ser uno mismo. No me pongo caretas”, ponderó.

Lacalle Pou, sobre la posibilidad de alquilar sin garantía

Luego de su participación en el America Business Forum, y en diálogo con la prensa, el presidente se refirió a la complementariedad que brinda la ley de urgente consideración (LUC) en materia de alquileres, ya que las partes pueden acordar, sin garantía, con un marco legal de respaldo.

Sostuvo que la normativa suplementa la ley n.º 14.219, a la que calificó como bien estructurada. En este sentido, agregó que habilita a que las partes puedan acordar directamente, sin la obligatoriedad de una garantía que respalde al inquilino y con potestades para el arrendador en caso de incumplimiento.

El presidente ejemplificó el beneficio para los estudiantes del interior del país que se trasladan a la capital para acceder a formación u oportunidades laborales y no cumplen los requisitos para firmar un contrato de arrendamiento por uno o dos años. “Nadie obliga a nadie, la ley vigente es la 14.219, y esta es otra, que aporta a la buena fe entre las partes”, manifestó.

Consultado acerca de la cobertura de vacantes generadas en la administración central, mencionó que va a haber nuevos ingresos en lugares clave, ya que hay muchos funcionarios con causal jubilatoria cuyo trámite está iniciado, como en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Ya lo decidimos con el ministro”, informó.

Asimismo, indicó que la actual situación sanitaria brindará oportunidades en eventos similares al America Business Forum, que repercutan en el ámbito turístico y empresarial, como las finales de las copas internacionales organizadas por la Conmebol y próximas actividades de la Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizarán en el país.

En cuanto a la zona franca que se instalará en Maldonado, Lacalle Pou calificó la iniciativa como una buena oportunidad para todo el país. Además, señaló que la temporada turística que se aproxima será de recuperación, tanto para el Gobierno como para los empresarios del sector.