“Carapa” y los palos en la rueda: “No hay; lo que hay es democracia”

“La LUC no se discute. Son algunos artículos y hay cosas que se dicen, como por ejemplo que se va a penar a quien venda drogas en la puerta de un liceo, cuando eso ya estaba penado. Ya lo decía el artículo y es parte de ese enredo que no parece bueno que la gente lo sienta”, dijo el legislador floridense (FA, MPP) quien marcó diferencia con recientes discursos del NO.

Para Carlos Rodríguez, es justamente por ello, dijo, “que se elaboró material de propaganda para los 135 artículos, que se puede consultar en la web y se le explica a la población”.

“No hay palos en la rueda. Es la aplicación de un mecanismo constitucional que tiene nuestro país y que no lo tienen todos los países, en donde más de dos millones y medio de uruguayos van a ser los legisladores por un día y decidirán si una parte de la ley es vigente o no”.

E insistió: “No hay palos en la rueda. Hay un ejercicio pleno de la democracia”.