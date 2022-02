«Dime que no y lánzame un sí»: Alejo pidió informes por gastos de intendentes en parador

El edil Alejo Pérez (FA, MPP) presentó un pedido de informes por el acto del NO realizado en Florida en un espacio público de la capital departamental.

El predio en cuestión, fue solicitado por el Frente Amplio en la campaña por el balotaje “y se le había negado por una ordenanza”, recordó.

Ahora, sostuvo, “fue tamaña la sorpresa cuando vimos a 150 personas reunidas en el lugar en que se nos dijo que no. No se si tiene que ver el hecho que hayan venido las autoridades nacionales o que, la intendencia -lo más que duele- se maneje con una discrecionalidad que no es propia del siglo XXI y no puede ser que ‘para unos no y para los míos sí”.

Pérez acotó que también solicitó informes por un encuentro realizado en el mes de enero en el parador Piedra Alta. Allí, varios intendentes de la coalición y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el presidente del directorio del Partido Nacional, fueron parte de la reunión que, según se indicó en su momento, era preparatoria del Congreso de Intendentes.

“Había dirigentes que nada tenían que ver con las intendencias pero terminó trascendiendo que una de las cosas importantes que allí se hizo fue la coordinación de la campaña por el NO”.

Entonces se cuestionó: “¿Nosotros los floridenses, con nuestros impuestos, solventamos esa reunión, ese catering, ese mate con bizcochos para coordinar la reunión de una campaña donde la intendencia no tendría nada qué hacer?”

El edil apuntó que “de ser hecha con dineros municipales sería un hecho gravísimo que, en realidad, no esperábamos de esta intendencia”. Y apuntó que cuenta con elementos que probarían que efectivamente la organización de la LUC fue uno de los temas analizados.