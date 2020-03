Por Lucía y Saraí: floridenses marcharon y pidieron Justicia

Las lágrimas recorrían las mejillas de los marchantes mientras Franco Cavana reclamaba por justicia.

Este viernes, la tardecita en el centro de la ciudad de Florida quedó en silencio. Más de 500 personas recorrieron la principal calle de una capital floridense que está conmocionada por la muerte de Lucía Borges y Saraí Arbelo.

Franco, y Braian Fojo, hablaron en representación de los familiares y amigos. Los carteles eran elocuentes. “No más víctimas” “Justicia por Lucía y Saraí” “Si pisaste el acelerador, ahora bancatelá” “Por una ciudad tranquila y sana”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en grande pancartas que recorrieron junto a cientos de floridenses visiblemente emocionados.

“Por plata salen enseguida. Espero que esté procesado. La plata no hace la felicidad. Justicia, justicia”, gritó una mujer mayor que mientras lloraba.

La marcha recorrió desde Plaza Asamblea hasta las puertas del Club Centro Democrático.

Ya en la oratoria, Cavana dio detalles del siniestro en base a testigos.

“Creemos en la Justicia uruguaya. Hay testigos que pueden confirmar que esa noche Lucía conducía a marcha normal y con casco. La moto era una Junior 50cc que no podría tomar mucha velocidad. Y así como tenemos seguridad de eso, también es seguro que el auto iba a elevada velocidad. Basta con ver las condiciones del vehículo tras el impacto y las marcas de frenado que son enormes”.

También habló respecto de los antecedentes del conductor: “Además ya tiene una mala fama que lo precede. Multas en Florida y Montevideo, fotos en el día del incidente donde se le veía tomando. Este tipo tiene todo un historial de manejar sin que le importe nadie. Drogado o alcoholizado. Anda suelto con los amigos tomando. Lo único que podría importarle es que puede ir preso”.

El joven, mostró su indignación porque dijo, esperaban al menos arrepentimiento: “Y además, no muestra ni una pizca de arrepentimiento. Ni siquiera perdón se ha dignado a pedir. Aún con todo esto, hay gente que le apoya. Nosotros solo pedimos una condena acorde al delito”, siguió.

ELLAS

Después, los jóvenes hablaron de la alegría sus amigas fallecidas. “Se notaban lo alegres que eran, lo llenas de vida que eran.

Por su forma de ser y por sus valores eran queridas por muchas personas. Tenían un futuro por delante. Alguien se los sacó pisando el acelerador.

Si matas a alguien vas preso, sino todos saldríamos sin control. La Justicia tiene que hacer que pague”, pidieron otra vez.

“Esa noche fue el último día que las vi. Hablamos como Lucía quería educar, como querían que le gustara que fuera una buena profesora. Él les robo el futuro. Lucía se sumaba a todas las causas justas. Si no hubiese sido ella, ahora estaría acá.

Ahora, esa confianza la tenemos nosotros y no vamos a parar hasta que las cosas tengan que ser como tienen que ser”.

QUE NO SE OLVIDE

Los jóvenes también explicaron el porque de la marcha. “Teníamos que hacerla para que este caso no se pierda y quede siempre en la memoria social de la gente de Florida. Si no lo hacemos, la gente se olvida y eso no está bien”, concluyeron entre lágrimas incontenibles y abrazos de los concurrentes.