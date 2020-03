Fernández e Independencia: Dos heridos por impacto

Ocurrió pasadas las 20 horas. Las personas están siendo asistidas.

El caso se produjo cuando el conductor de un Fiat Palio circulaba de noreste a suroeste por Fernández. El hombre, de 28 años, dijo que se sorprendió cuando una moto, de frente, se impactó sin que pudiese percatarse antes de su presencia.

Tras frenar, notó un fuerte impacto en el parabrisas y una mujer de unos 30 años, con una severa herida en la cabeza que estaba apoyada en el capó.

En el piso, en tanto, había un joven, menor, de 15 años de edad, que también resultó con heridas.

La Policía estableció que, tras la asistencia médica, no corren peligro de vida.

El conductor, por su parte, lamentó la situación y agregó que no supo si la moto venía o no con luz.

En el lugar, trabajaron agentes de la Policía de Tránsito y unidades médicas.