Coronavirus: Cecoed para hacer frente por ausencias

El a veces poco valorado Centro Coordinador de Emergencias, jugó un papel fundamental en las primeras horas tras conocerse la presencia del virus en nuestro país. Es que la ausencia de responsabilidad en la Dirección Departamental de Salud del ministerio, dejó al centro y el comité activo en la coordinación de las primeras acciones para tomar las primeras medidas que eviten la propagación del virus.

La sesión del Comité contó con la presencia de la mayoría de las instituciones. Andrea Brugman, jefa comunal del departamento, comunicó las primeras medidas.

Respecto a otras, particularmente en la comuna, Brugman indicó que se dispondrán lavatorios portátiles en diferentes puntos de la Intendencia junto a dispensadores de alcohol en gel.

La intendenta está junto a los otros 18 jefes comunales del país para coordinar junto al Gobierno Nacional acciones conjuntas.

“MÁS QUE NUNCA” SIGUE REPARTO DE AGUA

El Jefe Coordinador, Cono Arrúa, dijo que las acciones no interrumpen la asistencia de agua por déficit hídrico. “Bajo ningún concepto se suspende la asistencia. No solamente porque aún hay pedidos y las lluvias no han sido suficientes aún, sino porque es más vital que nunca que la población cuenta con agua para la higiene en estos momentos”.

El reparto continúa con el apoyo de unidades militares y el despliegue se realiza en varios puntos del departamento. “Esperamos que las precipitaciones previstas mejoren el déficit. No obstante no podemos dejar que la población esté sin agua para consumo e higiene adecuado en un momento como este”, concluyó.

RECOMENDACIONES

PREVENCIÓN:

Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricción con alcohol en gel en forma frecuente.

Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, nariz o la boca.

Buena higiene respiratoria. Al toser o estornudar, hacerlo cubriendo la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables.

Solo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o aquellos que asistan a personas sintomáticas o con diagnósticos confirmados de la enfermedad.

Mantener en distancia de 1 a 2 metros con personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo. En el mismo sentido evitar concurrir a sitios donde puede haber aglomeración de personas.

No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos como sorbito, vaso, cubiertos, mate, etc.

Mantener los ambientes ventilados y buena higiene de los mismos.

Evaluar los riesgos de viaje innecesario a países o ciudades donde está ocurriendo la transmisión sostenida.

Distanciamiento social voluntario o con aislamiento o cuarentena de las personas sintomáticas.

Si comienza con síntomas leves se sugiere hacer la consulta médica en el domicilio.

Se recomienda la vacunación anual para influenza y de ser necesaria la vacunación antineumocócica en particular en la población de riesgo y personal sanitario.