¿Y las vacaciones, Presidente?

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, brindó una conferencia de prensa este miércoles para actualizar las cifras de los contagiados por coronavirus y para hablar sobre otros temas como la ley de urgente consideración y los próximos pasos que tomará el gobierno para continuar con el avance hacía la “nueva normalidad”.

Lacalle informó que se está trabajando fuertemente junto al grupo de expertos que pensando en lo que se viene en las próximas semanas y evaluando la reapertura de distintos sectores del país. En este sentido, el presidente destacó que se empezó a testear, por parte de Asse y del Instituto Nacional de Estadística (INE), a los trabajadores de la construcción. Sobre este punto aclaró que este sábado se recibirá el resultado de unos 400 test que se realizaron y en caso de tener un resultado positivo se dará “un paso más”.

“Ese paso lo va a dar la administración pública. Si los resultados que obtenemos del ámbito de la construcción son positivos, allí podremos retomar algunos aspectos de la administración pública”, sostuvo Lacalle.

Por último, sobre este tema, Lacalle fue consultado sobre si había alguna fecha estimada para ese reintegro. “En realidad, lo que estamos tratando es tener resultados parciales para seguir abriendo otro tipo de actividades. Seguramente el sábado tengamos los resultados para así reiniciar el funcionamiento de la administración pública. Tenemos un protocolo ya hecho y ya homologado por el grupo de técnicos para ya a partir del lunes liberar diferentes oficinas públicas. No lo quiero firmar porque si el sábado no tenemos los resultados esperados no vamos a abrirla”, contestó Lacalle.

LAS VACACIONES

En otros asuntos, en la conferencia también se habló de la educación. En primer lugar, Lacalle volvió a destacar la reapertura de más de 600 escuelas rurales en nuestro país, pero ¿qué pasa con el resto de las escuelas del país?

El presidente fue consultado sobre este asunto y sobre si existe la posibilidad de que se pueda llegar a perder el año lectivo.

Sobre el reintegro, el mandatario dijo: “Ni siquiera es homogéneo lo que han perdido distintos alumnos. Sobre la preocupación lógica de los maestros y trabajadores de la educación, pero también de los padres, no tenemos una fecha. Tenemos un cronograma, pero no tenemos fechas prestablecidas”.

Sobre la posibilidad de perder el año lectivo, Lacalle fue enfático: “No tiramos la toalla, no nos podemos dar por vencidos. Lo que habrá son menos vacaciones, yo sé que los niños que escuchen esto no van a estar muy contentos, si tenemos una situación más extrema, que no creo, habrá menos vacaciones. Yo me resisto a dar un año por perdido”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Codicen, Robert Silva, también contestó esta pregunta: “Es cierto y a nosotros nos preocupa, hay sectores altamente vulnerables que están siendo altamente afectados y estamos focalizando el seguimiento en esos sectores. Estamos tratando de hacer cuestiones que nos permitan avanzar en esta nueva realidad. Como sistema educativo no nos podemos resignar a perder el año. Depende de todos nosotros, de los educadores, de la familia, del sistema educativo”, aseguró Silva, y agregó que para este reintegro se piensa en una educación mixta entre presencialidad y educación a distancia.