Avisad, oh piedralteñes, a Soretelo. Sátira a la vista.

Soretelo se hizo cargo de los medios públicos. Ahora, los periodistas de los medios públicos tienen que avisarle a Soretelo lo que van a decir o escribir. Antes de decirlo o escribirlo.

Aclaró Soretelo que esto no es censura previa. No señores, no se confundan. Soretelo salió a aclarar que los que protestan porque se terminó la libertad de expresión en la hasta hace poco tiempo más perfecta democracia de las américas, sólo son son “berrinchudos”.

Quedó clarito.

Por si no hubiese quedado clarito, en el medio que HACE las noticias altarpatriudas, ese medio que “si no te lo dice él, el tema no existe”, en ese mismito medio, el relator que televisaba con la palabra cual si Jéber Pinpintoto fuese, lo aclaró a a los pobres inmortales que no entienden nada si él no piensa por ellos.

Fue e irradió:

-“Lo dejó bien clarito el nuevo director del SODRE, TNU y RNU: lo que se busca es que los medios públicos no tomen partido por ninguna tendencia política. No es censura previa. ¿Usted qué me dice?”

-“Y sí, es como usted opina, patroncito. Además, en esos medios hay un relajo de gente de más. El gobierno tiene que poner orden, ser austero como prometió, por eso ya comenzaron a echar colegas nuestros, y eso está bien.” NOTA JUVENALÍSTICA: La austeridad en los cargos con nombre y apellido, o en el mantenimiento de la mansión del Prado pasan desapercibidos para estos perrodistas tan afamados.

Juvenal fue, vomitó y volvió. Apagó presto su SPICA y se quedó pensando: el eje Onda/Pasquín está más fuerte que nunca en esta era insólita del regreso al pasado… El Diredecul tuvo la desvergüenza de cocardear al ex director de la DINARP, Don Barbilla, que supo censurar al propio Soretelo, cuando Soretelo se mostraba como un periodista que luchaba por quitarse la mordaza que imponía la dictadura. ¡Qué estrepitosa caída ha tenido tanta gente que supo decir que eran PERIODISTAS!

¡Periodistas defendiendo la censura previa! ¡Tan patético como oír un discurso de un vago mantenido, en el día de los trabajadores!

Otro “periodista” que sabe decirse “INDEPENDIENTE desde el km 0”, mientras sirve ricos asaditos guillerminos, salió a la palestra a decir que una botín había dado una patada, y que nadie le contestaba, y que “el que callaba otorgaba”. CT Vio la F, che.

La patada embotinada consistió en decir que “ellos habían tenido que abandonar a los viejitos porque el gobierno anterior les había obligado a sólo darle bola a los trans, a los gays y a los negros.

Juvenal, cuando escuchó esa patada embotinada estuvo a punto de vomitar y después salir a decirle al botín que cerrara su inmunda bocaza de suela desclavada con clavos herrumbientos y hediondos… pero le ganó de mano, a Juvenal, un colega botinesco.

El colega del botín le contestó al botín, porque km0 había dicho “el que calla otorga”. El colega del botín le dijo al botín (sin nombrarlo) que le asombraba que un especialista en el tema de los viejos fuese tan distraído, y tan hipócrita. Palabra más, palabra menos. Le pidió que no fuera tan discriminador, racista y homofóbico.

Ha de ser tristísimo discriminar al grupo humano del cual uno se sabe parte. Como un judío nazi, o un negro del KKK, o un gay homofóbico. ¡Se llegan a enterar las gurisas de las Ovejas Negras y ni te cuento! Aunque ahora, en estos tiempos víricos…

Pucha… Digno de una buena terapia psicológica, o psiquiátrica.

“La demencia senil en el espejo“. Digno título para una serie de NETFLIX.

No sabe Juvenal si “km 0” se dio por enterado de que el botín fue puesto en la botinera, chim pum fuera.

Cambiando de tema: el que tuvo que salirle al diputado K (CA) que como una “luz” le salió al tren de UPM, fue el ex catalán a toda costa. Estaba visto, la sociedad multicolor iba a sufrir multidolor de cabeza con sus socios verdoliva. Pero ahora… a llorar al cuartito… Como suelen decir algunes, por lo bajito: “la tienen bien metida y no la gozannn jijiji…”

¡Tabavissstoooooo..!

¡Ningún curul floridense fue amenazado! ¡Que haya Luz en el asunto! ¡Luz y ta!

Juvenal se despide, festejando no ser periodista, ni ex catalán, ni estar en la botinera.

¡Chim pum fuera!