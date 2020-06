Riviezzi: “No tenemos dudas; el déficit es de 802 millones”

“Nos preguntaron qué dudas teníamos y nosotros no tenemos ninguna duda, tenemos certeza.

Casi nadie preguntó nada. Y claramente quedó confirmado por la dirección de Hacienda y sus asesores que la cifra es la que nosotros manejamos”.

Así comenzó su descargo Eduardo Riviezzi (FA, candidato a la intendencia) tras la sesión de la comisión de Hacienda en la Junta Departamental donde se recibió al director del área en la comuna, Carlos Barreiro.

El edil dijo que sobre la discusión del déficit y lo anunciado en conferencia, sumado a las declaraciones en la junta, no tiene dudas.

“No lo inventó el FA; lo dictaminó el Tribunal de Cuentas. Los que salieron a decir que dijimos falacias con esto quedó superconfirmado: El déficit acumulado al 31 de diciembre de 2018 es de 802 millones de pesos.

Preguntamos si la rendición 2019 empieza con este déficit y nos dijeron que sí. Preguntamos si la auditoría del TCR es seria. Y sí, lo es. Entonces no tenemos dudas”, remarcó.

A RIVA NO, AL SECRETARIO SÍ

“Vi los disparates que dijo pero no le contesto a Riva porque lo conozco, pero el Secretario General no puede hacer esas declaraciones”, apuntó después sobre los dichos del jerarca que justificó los números con el gasto por la pandemia.

“Riva con su medio se creyó siempre el dueño de la verdad, el que se sabía todo y criticó a blancos, colorados y frentistas.

Ahora, como está en un cargo a dedo, defendiendo cosas indefendibles, simplemente porque le conviene y hasta se enojó porque un periodista le dijo los mismos números que sacó el Frente Amplio, no nos asombra.

Incluso en el medio que usó para dar su batalla sacó un titular con una página de cualquier disparate.

Pero es un Secretario General, y el secretario no puede decir esos disparates. Él está puesto a dedo y nosotros fuimos electos, le guste o no. Reitero, fuimos electos y hasta los mismos que votaron a Enciso lo ven en ese puesto y no se explican cómo está ahí”, siguió después.

Riviezzi dijo, no obstante, que el lugar fue ocupado por una designación que acepta más no así la distorsión del tema.

“Lo puso el intendente, la intendenta lo mantuvo, está bien. Pero que no venga a distorsionar.

¿Qué tiene que ver la pandemia con la rendición de cuentas 2018? ¿Qué tiene que ver la pandemia con que Enciso haya elegido un fideicomiso con el cual le fue mal a Florida con las cuentas?

La propuesta del Frente Amplio era mucho mejor y el endeudamiento era mucho menor, y las obras se hacían rápidamente.

Bueno, Enciso optó por hacer eso porque era él quien decidía. Ahora ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia?”.

Riviezzi apuntó después a las deudas con los proveedores.

“¿Qué tiene que ver con el pedido de la deuda a todos los proveedores el año pasado y que aún no está el resultado?

Todavía no me dieron las cuentas, salieron con el cambio de sistema y las deudas que pedimos no son las de ahora.

Es de necios no reconocer que con el tema de la pandemia hicimos propuestas pero no tiene nada que ver con el déficit.

1000 MILLONES DE PESOS

El curul reiteró la advertencia de crecimiento del déficit en un año difícil: 2021.

“Fue la OPP quien dijo que el 2021 será difícil porque la recaudación nacional bajará y la partida real en pesos será menos.

Y también bajará el recurso departamental.Y aumentará la morosidad y el fideicomiso hay que pagarlo.

¿Por qué se molesta tanto cuando nosotros, con estudios, decimos y presumo que vamos a pasar los 1000 millones de pesos?

Y aclaro: la rendición 2019 tampoco tiene que ver con la pandemia”.