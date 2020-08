“La lecherita”: 262 promueve candidata en Casupá

El Municipio que cuenta con más de 2000 habitantes y se encuentra ubicado al sureste del Departamento de Florida podrá tener a Karina Nuñez como alcaldesa.

¿Quién es Karina Nuñez “la lecherita” como la llaman en el pueblo?

Karina Nuñez en la actualidad es comerciante, consignataria del club Casupá. Es madre de cuatro hijos y abuela de un varón. A sus quince años, recién casada llego a la zona, precisamente a Arroyos de Milan que queda a 23 kilómetros de Casupá para trabajar como cocinera en una estancia, dónde estuvo por 10 años.

Hace 15 años se radicó en Casupá, al principio en una Chacrita ubicada a unos kilómetros de la zona urbana, luego en la zona urbana gracias a la “casita de Mevir” que pudo construir con la ayuda de sus hijas.

Cuando se mudó a la zona rural de Casupá, lo hizo sola, estando a cargo de sus hijos donde muchos vecinos la recuerdan hasta el día de hoy repartiendo leche en su Zanelita Due con carrito.

Según cuenta “pepartir leche era lo que hacía para vivir y llevar comida a la mesa.” A su vez cuenta, que los vecinos, hasta el día de hoy la llaman cariñosamente “la lecherita” por ser menudita y repartir leche.

Una vez, radicada en la zona urbana trabajó como moza, en varios comercios y en la estación Ancap del pueblo. “Esa es Karina, una persona humilde, sencilla y de trabajo” que hizo de todo un poco: desde correr raid, manejar tractores, ordeñar vacas, ser empleada doméstica, trabajar como secretaria, hasta atender un comercio”

Pero como no todo en la vida es trabajar, de grande se propuso una meta muy importante y esta fue terminar el liceo y a pesar de que lo hizo con mucho esfuerzo cuenta que se preparó “para un futuro mejor” quien a su vez realizó una especialización en administración de empresa.

¿Por qué optaste por la lista 262?

Como es de público conocimiento nunca fui política, pero comencé a militar con Cabildo Abierto porque no había ningún referente en la zona.

Cuando me retiré de la agrupación en la que estaba por no estar de acuerdo con las ideas y por las competencias que tenían entre las dos agrupaciones del partido, me vine desalentada para mi casa hasta que recibí una invitación de Guillermo López para acompañarlo y apoyar su candidatura a la intendencia.

Desde ese momento que aceptamos con los compañeros cabildantes, recibimos diferentes propuestas de listas y si bien algunos compañeros optaron por otras listas, yo no me encontraba con las propuestas de estas. Fue entonces cuando Daniel Cedrez, amigo y dirigente de la lista 262 del Partido Nacional en la zona con quien ya hemos integrado distintas comisiones y tenemos un perfil similar me presento a German Lapasta, Pablo Mascheroni y Laura Paradiñas.

Cuando los conocí me sentí cien por ciento identificada por ser gente sencilla, laburadora, gente familiar y transparente, ¡eso me conquistó! Uno a veces con ver las personas, ve que son transparentes y después de tantos meses que de trabajo en conjunto no me arrepiento, creo que hice la elección correcta y redoblo la apuesta por ellos comprometiéndome cada día más a trabajar y esforzarme para que la 262 logre sus propósitos.

A su vez no vine sola desde Cabildo Abierto porque también se adhirió a la lista 262, la compañera Natalia García quién ya los conocía y sabía que aquí iba a estar cómoda, trabajando acorde con sus principios para un Florida mejor.

¿Por qué la gente de Casupá debe optar por Karina?

Invito al pueblo acompañarme para que los 10 años de trabajos que se han hecho hasta el momento no caigan en manos inadecuadas que corten con el proceso, con la gran gestión.

A su vez, todos saben que soy laburadora, se escuchar la pueblo, entender sus necesidades y dificultades como también ayudar a quién lo necesite y si Guillermo es intendente podríamos tener una alcaldía del Partido Nacional, al igual que un Gobierno Departamental y Nacional.

¡Todo Casupá sabe que voy a buscar los recursos posibles para que tengan lo mejor! Desde el centro hasta los barrios, cada uno de los rinconcito porque conozco a cada vecino, su realidad diaria, conozco las necesidades del pueblo porque me toco vivirlas y con la alcaldía podremos mejorar las

necesidades.