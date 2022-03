Castillos abanderados: “No tienen letra y evitaron el debate porque la ley es indefendible”

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, fustigó en Florida a los defensores de la LUC. Y dijo que será el soberano, y no el gobierno, el que decida el 27 de marzo.

Castillo llegó junto a la Comisión Departamental por el SÍ que realizó una nueva actividad en el local de AEBU, donde también participaron Aníbal Pereyra, ex intendente de Rocha y secretario del interior del Frente Amplio y la dirigente gremial Mariana Piriz, docente, miembro de AFUTU e integrante de la Comisión nacional por el SI.

Castillo dijo que “la primera falsedad” que se plantea es el enfrentamiento. “Esto no es un enfrentamiento entre el Frente Amplio y el gobierno. Ese tendrá lugar en el 2024 y vamos a ver lo que decide la población.

Ahora vamos a decidir uruguayas y uruguayos por 135 artículos negativos que tiene la Ley de Urgente Consideración o si por el contrario triunfa el gobierno y quedan tal cual.

Recordó que la mayor parte de la LUC fue votada. “Nosotros estamos entendiendo un recurso contra el 28% de la ley; el 72%, la mayoría, más de las dos terceras partes, se mantiene y algunos artículos los votamos porque al FA le pareció bien aunque les faltaba debate”.

¿PALO EN LA RUEDA? ABANDERADOS

El legislador fue claro al señalar que si el “palo en la rueda” es para frenar lo negativo, entonces, se abandera con la calificación.

“Nosotros por el contrario que nos dice que estamos poniendo un palo en la rueda, y si lo que interpretan poner un palo en la rueda es que no prospere lo más negativo, entonces estamos embanderados y a la cabeza de poner un palo en la rueda para que esto no avance, porque no puede haber un atropello contra la población uruguaya”.

Luego cuestionó los argumentos de “libertad” que propone la ley: “Nos vienen a decir que se está promocionando la libertad.

¿La libertad para que el patrón nos eche? ¿La libertad que nos saca de la inclusión financiera para el pago de los salarios? Nosotros no queremos esa libertad, nosotros hemos construido valores y derechos democráticos fruto de la lucha.

Y cuando fruto de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores apelamos al instrumento de la negociación colectiva, de la libertad sindical y aún así se viola el derecho a la protesta de los trabajadores.

Apelamos a un derecho democrático para paralizar las actividades para defender las conquistas que nos quieren arrancar”.

Y siguió: “Nosotros queremos la libertad de poder decidir (…) porque el gobierno no ha tenido ni un solo argumento para decir cuáles son las bondades de esta ley.

No han dicho ninguna cosa, evitaron el debate, juntamos la firma en el medio de la clandestinidad y nadie salía a discutir porque no tienen letra, porque no tienen argumento y porque la ley es indefendible”.

Por último, alentó “a hablar con el soberano que va a mandar el 27 de marzo; es el pueblo, es el hombre y la mujer, es nuestro vecino y nuestra vecina los que van a tomar la decisión si de la ley efectivamente sacamos la parte más negativa o se mantiene como tal”.