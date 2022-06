«Violencia y destrato» contra Amanda: FA Florida llamó a la reflexión

En una declaración emitida en esta jornada, la fuerza política lamentó el enfrenteamiento donde apuntan que la presidente del Senado, Beatriz Argimón, protagonizó un hecho violento. «Ante el hecho de violencia vivido por la Senadora Amanda Della Ventura, el Frente Amplio de Florida expresa: Estamos preocupados, no podemos ser indiferentes, no nos podemos acostumbrar a situaciones de violencia con salidas destempladas de actores políticos en nuestro país», inicia la declaración.

Según se describe la convocatoria fue «para exponer cuáles eran las propuestas de mejorar para solucionar una situación grave que nos involucra a todos».

«En ese lugar se vivió una situación de violencia, destrato y agresión que nos dejó muy doloridos. Nuestra compañera Senadora Amanda Della Ventura sufrió una violenta agresión, fuera de lugar, de la presidenta del Senado, Beatriz Argimón».

«En ese clima, con ese enojo, cada día nos alejamos de las mejores tradiciones democráticas, de construcción colectiva, que ayudan a buscar soluciones a los problemas de todos los uruguayos. No es con actos de barricada ni gritos destemplados que vamos a encontrar tender los puentes que ayuden a encontrar salidas a los problemas que nos afectan a todos. Convocamos a reflexionar a todos los actores políticos para generar un clima de diálogo que nos permita estar a la altura de las circunstancias que vive el país», concluye el escrito.

Mesa Política Frente Amplio de Florida