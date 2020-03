Desparramo blanco en Florida

Juvenal olfatea una disputa que amaga terminar en cicuta.

El “secretario personal” de un ex diputadillo era un maestro pasado en comisión.

Pasado, el maestruli.

Resultó que, en el desbande post octubre, alguien pasó como por un ARO hacia quien fue autorizado de improviso a ser candidato a la Intendencia Departamental de Florida.

Hacia allá marchó ARO con su subsidio a cuestas. Que cuesta, cuesta, el subsidio de estos “vocacionales del servicio”. O de la pelela, según como se mire.

Pero… hete aquí que el SECRETARIO PERSONAL no pasó por el mismo aro que su líder en desgracia.

No.

Lo abandonó en la huida.

¿El maestruli de marras estará loco DE REMATE?

No. Juvenal está convencido que este maestruli ex frenteamplista no come vidrio ni mucho menos. No se quedó con la marioneta antitánica fiscalizada. No. Siguió de largo, rumbo a donde parece que va a calentar el sol de mayo.

Pasado, el maestruli 🥞 panquequero 🥞 .

¿Pasado en comisión de nuevo? Noooo… pasado de vivo…

Se fue con quien hasta hace poco era poco menos que un “ladrón tramposo y dictatorial”. Y ya invita a integrarse a su lista. Así de fácil. Tomá pa vo.

Se dio vuelta como un 🥞 panqueque, como quien dice. Y no dio media vuelta en el aire como su ex jefe. No. Vuelta entera dio. Nada de marioneta fiscal. Derecho a Chirolope.

Rematadamente regalado. De remate.

Muchos ex compas lo pasan por las patas. Otros, ya lo perdonan. Así son los güesos de bagual: perdoneros.

Pero lo que más asombra a Juvenal es que el maestruli VIERA que estaba haciendo un ridículo 🙃 DE REMATE y decidiese defenderse con este “brillante” argumento:

“Nosotros, los docentes, no paramos de aprender”.

De no creer. Pero en estos días en que el gobierno flamante quiere que los del gobierno saliente le aprueben las subas de tarifas que juraron y perjuraron no hacer… todo puede ser…

Salve, oh piedralteñes apajarades y custodiades. Id con los dioses.