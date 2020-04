Investigan robo en calle Gral. Flores y otros casos en la zona

Ocurrió próximo al 364 de la calle en cuestión. El hecho se produjo cuando había personas en el lugar, entre ellas, una menor de 5 años de edad, según contó el padre de la menor, Juan Pablo Silva.

“Fue un momento muy complicado. Mi hija se encontraba allí”, testimonió Silva.

De acuerdo al relato, “entraron por un ventanal”. “La empleada estaba en una de las habitaciones. Se llevaron una cartera con plata y un teléfono celular”.

“Aparentemente fue una sola persona. Lo que más me impacta es la hora y el lugar, en pleno centro. Mi hija estaba con los abuelos y me parece que no nos podemos acostumbrar a esto. Aparentemente hubo otros dos casos más. Es muy triste”, contó.

Para el padre de la menor le resultó de impacto la hora y el lugar del caso: "Lo más triste es que estaba mi hija. Ella estaba jugando y sintió ruido pero por suerte no vio a la personas."