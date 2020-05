Sátira XII-V-MMXX

Juvenal y el disculpeo multicolor.

Ya juvenal detectó el disculpeo multicolor de Fernando Silva y Rody Silva.

Juvenal sigue detectando disculpeos multicolores.

Se disculpeó el ministro USU. Por comparar a la mujeres con las vacas. Con la nariz por sobre el barbijo, como acostumbra, fue y se disculpeó.

Enseguida, la fiebre del disculpeo llegó a Florida. Delacoste no podía ser insensible. Fue y dijo que ojalá que todos los responsables de la administración anterior del MIDES terminaran en cana por apropiarse del dinero destinado a los más débiles.

…Y tuvo que ir y disculpearse él también. Juvenal lo entiende a Delacoste. Un self made man como él, debe ser harto sensible al sacrificio que implica ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. ¡Para que después vengan unos politiquillos y se queden con los dineros de los pobres!

El que nunca se disculpeó fue el Delacoste a nivel nacional: el Pibe Perilla. Hizo como que no dijo que los femicidios eran un daño colateral de la cuarentena. Como que no baboseó a la periodista con el recordado “shi me lo pedís ashí, no me puedo negar”. La dama BeatA Gimón, denigrada por los sensuales sementales More Pasantía De la Colonia y Mal Donado Sandía De Punta, ahora está azorada por la comparación de las vacas con las mujeres orientalas. Le dijo al ministro USU, que festejó sin vergüenza la suba del dólar inmediata al cambio de gobierno, que debía disculpearse. Aunque nunca se inmutó por aquellos recordados furcios del námber uán.

Se hace el sota de oros el self made man a nivel nacional. ¿Habrá pedido el recambio del aquel acreditado galleguito pintún que demostró, el 1 de marzo, cautivar miradas femeninas de alta alcurnia?

Hay otro multicolor que se hace el sota y no pide disculpeo. Pero no sería el sota de oros, no sé si sería el de bastos o el de espadas. (*) Es el BOLSO CHUMINGA DE ACÁ. (**) Por supuesto, no es “bolso” por ser de Nacional. ¿Ubican? Tuvo el tupé de arremeter contra el Derecho Natural, en pleno Senado, pretendiendo decretar, una vez más, el olvido y el perdón para los “pobrecitos octogenarios” violadores, torturadores, ladrones, secuestradores y escondedores de cadáveres. Juvenal sigue esperando que le exijan disculpeo desde la comunidad judía, que sigue exigiendo justicia para los crímenes de los nazis… de hace la friolera de ochenta años, cuando estos “pobres viejitos” de Huidobro y Mujica eran bebés de pecho. Pero no, los judíos uruguayos son muy selectivos para exigir justicia.

(*) ¿Conoced, oh piedralteñes apajarades y custodiades, la Marcha de la Bronca, de Miguel Cantilo?

…”Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular,

para el que maneja los piolines de la marioneta universal,

para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor,

con el as de espadas nos domina

y con el de bastos entra a dar y dar y dar…”

(**)

¿Recuerdan, oh piedralteñes, cuando se veía a la Catalina en directo, por VERA? Los altarpatrieños tuvimos un último recital masivo en el 25 de Agosto lleno… la noche del infortunado 13 de marzo… Arrivaelrey no los censuró, como hizo con S.A.