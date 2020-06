JP, 300 entrevistas ¿y se quedó sin aire?

Juan Pablo Silva cierra hoy “La tarde es tuya” luego de haber llegado a las 300 entrevistas en un programa diferente para el dial floridense que mutó entre radios y horarios, pero no cambió la esencia que procuró traer historias distintas de personalidades de todo calibre al complicado dial de la Piedra Alta.

Ahora, está en negociaciones con la 92.3 (FM Libertador) donde fuentes de la emisora indicaron que “no se sabe si hay lugar” para el conductor que tampoco descarta otros destinos.

El programa inició como “La Noche es Tuya” en FM 105.5. El primer entrevistado fue Pablo Patrón, el edil del Partido Colorado.

Hay 40 entrevistados de Florida. Intendentes, directores de medios, candidatos, ediles, jugadores, músicos. ¿Cómo tiene el detalle? Silva anota cada entrevista.

Sostiene que, si bien es prolijo para eso, no así para estudiar a los entrevistados.

La idea nunca fue de incluir políticos pero “algunos pidieron aire”, cuenta más adelante.

“Antes las preparaba. Por ejemplo, cuando Nilson, incluimos a la señora, al Jefe (de Policía), a los participantes de Master Cheff y así arrancó.

Mucha gente de la que hablo se emocionó, porque buscamos cosas de la familia y de allegados”.

Pero después de destacar a Emilio Martínez o Rómulo (Martínez) Chenlo dijo que hubo un quiebre con Enrique Yannuzzi.

“Después hablé con el Piñe y ahí me pasó un teléfono. Llamé al Quique porque me recomendaron pero me dijeron que “no usa celular”. Lo llamé a la casa y me pasó un teléfono”.

Luego llegó Julio Ríos y le salió carísimo, cuenta. “Me salió como 4000 pesos y hasta tuve un problema en la radio”.

Pero vuelve con Yannuzzi. “Es que ahí se fue con todo contando cosas, como el caso con Scelza, se hizo viral y salió en varios medios.

Y al año pude hablar con Juan Carlos y aunque no le gustó, la sacó bien”.

A las 300 llegó en poco más de un año, “porque había días que se acumulaban por la agenda de las personalidades. Hubo un día que Ignacio Alonso (presidente de AUF) no podía. Y tampoco Martín Ricardo Ligüera. Y así. Entonces se juntaba en un solo día. Y ese día metía todas las que había para no perderlas porque la gente en Montevideo no puede estar todo el día a tu disposición. A veces había gente en el exterior, y menos”.

Silva apunta la anécdota porque “es una de las tantas que generaron cosas y me dejaron el recuerdo”.

A las 300 llegó en poco más de un año, “porque había días que se acumulaban por la agenda de las personalidades. Hubo un día que Ignacio Alonso (presidente de AUF) no podía. Y tampoco Martín Ricardo Ligüera. Y así. Entonces se juntaba en un solo día. Y ese día metía todas las que había para no perderlas porque la gente en Montevideo no puede estar todo el día a tu disposición. A veces había gente en el exterior, y menos”.

Después de un grueso de entrevistas, durante la noche de la 105, pasó a la 92.3, también de noche.

“Hasta que saltó la oportunidad de la tarde, de 15 a 17, una hora linda pero con una particularidad: este muchacho hace lindas entrevistas pero no pasa cumbia o reggaetón. Eso acá es como… y yo paso rock en ingles, nacional, argentino hasta brasilero pero cumbia no porque hay mucho programa”.

El formato, reconoce “era más para la noche”. “Hay un tema, ahora, de laburo, que me queda muy tarde”.

Al contarle a algunos de sus entrevistados que llegó a las 300, empezó a recibir mensajes incluso sin saber que la posibilidad de continuar es casi imposible, “al menos por ahora”, dice sin detallar.

“El Gran Gustaf (… ), Gabriel Peluffo, el Tano Abadie, Álvaro González Marquez y muchos más me empezaron a hacer llegar mensajes cuando vieron la placa. Eso me dejó muy contento por como se valoró el programa afuera”.

Hasta la gente de Pergolini se comunicó y los argentinos son muy bien, muy abiertos. “El Bambino Pons, un crack, aceptó y habló muy bien, en el sentido del destaque y conocimiento, y así hay gente, digamos, en lista de espera como grandes campeones. Y para mí, es un golazo”.

“Le hice a Carmelo Vidalín y tiene mejor onda que varios de acá. Carmelo es un crack y no tiene conexión más allá del rock y es como llamar a un amigo”.

En cuanto a porqué afuera y no adentro, JP -como muchos le apodan en Florida- dice que le aconsejaron seguir por ese rumbo y que, además, “a la gente le gusta conocer a la persona detrás de la personalidad o, a veces, del personaje”.

No obstante, dice que en otras oportunidades, descubre que hay mejor empatía afuera. “Le hice a Carmelo Vidalín y tiene mejor onda que varios de acá. Carmelo es un crack y no tiene conexión más allá del rock y es como llamar a un amigo”.

“El que no le hice nota es porque no habla mucho o no habla… que se yo. Rada, Jaime (Roos) y así algunos que prefieren otra cosa. Incluso hace poco pude contactar a Cavani pero se prefirió que no por el momento”.

Para Silva hay un grupo de “polémicos” que siempre “rinden”.

“Julio Ríos, Tabaré Cardozo, Sonsol pero también hubo entrevistados lindos, en el sentido que salieron muy buenas reflexiones, pensamientos, historias de vida, anécdotas”.

LEJOS

Aunque su objetivo inicial era acortar distancias entre Florida y capital o resto del Uruguay, las entrevistas le dejaron un sabor contrario. “Siempre lo digo cuando converso sobre eso: siento que la brecha es más grande de Florida hacia afuera.

“Yo hice dos notas que me marcaron en eso mismo: Diego Aguirre y Pablo Bengochea. Aguirre hace 25 años que no viene. ¿No hubo ningún motivo para traer a un tipo como Aguirre a la Piedra Alta en estos años? Es raro, ¿no?”

Sí, sí… así lo siento. Si no es jugador de fútbol, al que le pregunto qué conoce de Florida y siempre nombran a Pelusso, De Lima, el Chara Ferreri o Cono Aguiar y por ahí…

Como que Florida no está en el mapa… fui a FM del Sol -Fabregat, Piñe, González pasaron por las entrevistas- porque tengo conocidos allí y cuando me preguntan cuantos kilómetros son tengo que decir 9800. “No, 98 km”, me dicen pero insisto: porque todavía estamos a 9800 kilómetros en cultura, en trabajo, en casi todo… ¿Te parece?

Y sí. Y esa brecha creo que se agranda”.

Y sigue: “Yo hice dos notas que me marcaron en eso mismo: Diego Aguirre y Pablo Bengochea. Aguirre hace 25 años que no viene. ¿No hubo ningún motivo para traer a un tipo como Aguirre a la Piedra Alta en estos años? Es raro, ¿no?

Pablo me dijo que viene a Florida por otras cosas pero no conoce nada. Si yo sé que viene y por lo menos lo invito a ver el estadio, no sé, algo. ¿Me entendés?”, vuelve a cuestionar.

Hace poco mantuvo contacto con Mario Regueiro. Silva dice que hay “algunos olvidados que también merecen espacio y a veces no lo tienen tampoco en la capital por la vorágine de allá, pero bien se lo merecen en algún lugar y digo: ¿Por qué no acá? Y llamo”.

POLÍTICA Y RADIO

“Para notas políticas hay otros programas. Y yo pregunto en una buena ¿Para hablar de qué? Quiero seguir por este camino”, reengancha Silva para profundizar esta vez en la radio local y la política.

Llamativamente, el programa no tiene auspicio de la comuna, como muy pocos espacios o medios en Florida:

“Lamento que la gente no entienda como un programa así, que habla de Florida, que la da publicidad al departamento, como no tiene auspicio de la comuna. Eso me lo dicen de afuera. Y te terminan diciendo además, que eso tiene una sola razón: no hay política.

Y eso que muchas veces los saludan como Sergio Puglia que lo llamé y me habló de Enciso”.

Silva dice que por esa y otras razones no escucha mucha radio de Florida. Dolina, Sonsol y la Mesa de los Galanes están en sus preferidos pero reconoce que en Florida hay una sola radio en la mañana.

“Es muy difícil que alguien desbanque en la mañana a Exitorama (CW33). De tarde, obviamente, y de noche no escucho.

A mí me gusta de noche porque hay otro perfil de oyente.

Y yo creo que para tener una radio tenes que tener contenido. Vuelvo a ponerte el ejemplo de Del Sol, hay un programa tras otro.

Y si es para escuchar música, pongo el celular en casa.

Allá, por ejemplo, no se puede creer que uno haga todo, al menos en mi caso. Soy el productor, el operador, el conductor y hasta mandan saludo al equipo de La Tarde es Tuya… (risas).

“A ver, no quiero que se malinterprete, cualquiera puede hacer el programa que quiera, pero yo no haría una versión del programa de Ruben Mario de noche. No me parece. ¿No hay más para innovar? Su producto ya está bueno. Entonces, traten de hacer algo mejor. En eso, Florida es siempre igual. Ves que estamos lejos”

Eso, tal vez, lo hace doblemente meritorio más cuando también conversas con artistas como Alejandro Balbi, Jorge Nasser o decenas de músicos que pasaron… por eso celebro el número. Creo que es importante”.

Y sigue: “Yo celebro las notas de Florida pero cuando intentan hacer lo mismo, la gente de Montevideo me llamó varias veces para preguntarme quién es el que llama de acá.

A ver, no quiero que se malinterprete, cualquiera puede hacer el programa que quiera, pero yo no haría una versión del programa de Ruben Mario de noche. No me parece. ¿No hay más para innovar? Su producto ya está bueno. Entonces, traten de hacer algo mejor. En eso, Florida es siempre igual. Ves que estamos lejos”, insiste.

“¿Les gusta La Tarde es Tuya? Bueno, hagan otro producto igual de lindo o hagan otro como Exitorama, pero seamos originales”.

Periodistas, jugadores de fútbol, técnicos, boxeadores, ciclistas, músicos, artistas… de todos, “el 90% te dice que nunca habían hecho una nota para Florida. Y bueno, yo los llamé. Estoy contento por estas 300 entrevistas… intentaré seguir a más donde me toque”.

Con un cambio a la vista, Silva dice que el próximo espacio sería con una mejor apuesta.

“Me gustaría un poco más de contención, contar con producción, mejorar la calidad de sonido y un montón de cosas que, como autocrítica, creo que falta.

Y que se valore un poco más al que hace un producto así. Valoran más adentro que afuera”.

Silva tiene planificado un asado para festejar pero también para convidar a algunos de los entrevistados que quieren venir.

“Maxi Arias, Carlitos Bueno y Horacio Peralta no van a faltar. A muchos les gustó todo esto y quieren venir. Quieren acercar al interior, a Florida y volvemos a lo que te dije… tenemos que dejar de estar tan lejos”.