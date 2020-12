El edil Daniel De León (FA, 738) dijo que espera una señal de cargos electivos y de confianza.

El pedido fue enviado a la Junta Departamental ante la situación sanitaria en el departamento y el país. De León recordó que ya se cuenta con el antecedente de haber formado un fondo departamental para solidarizarse con aquellas personas y familias mas afectadas.

“Planteamos que se constituya nuevamente el Fondo COVID19. Consideramos que esta oportunidad debe tener como objetivo financiar fuentes laborales pero en el formato que tiene el Proyecto del MIDES Uruguay trabaja.

En este sentido seria complementario ya que Uruguay trabaja no podrá cubrir todas las necesidades laborales del departamento y con este recurso departamental se pueden financiar algunas oportunidades más”, explicó.



Para el curul, el Programa Uruguay Trabaja por su forma de funcionamiento da una oportunidad a la persona dignificándola como tal, vinculándola a la sociedad y haciéndola protagonista de su destino. Y citó como fundamento expresiones del Papa Francisco en su última encíclica:

“El gran tema es el Trabajo, lo verdaderamente popular-porque promueve el bien del pueblo- es

asegurar a todos Ia posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus

capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia

una exigencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre

permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción,

la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a

cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque no existe peor pobreza

que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente

desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de

ganarse el pan sino también un cauce para el crecimiento personal para establecer relaciones sanas,

para expresarse a si mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsablemente en el

perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”